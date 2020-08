Morre o juiz aposentado Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, aos 76 anos

Doutor Saldanha foi um dos fundadores do 2º Juizado Criminal de Campo Grande. - (Foto:Arquivo)

O advogado e juiz aposentado Luiz Carlos Saldanha Rodrigues morreu neste domingo (23) aos 76 anos. Saldanha estava internado no hospital desde sexta-feira (21) com suspeita de Covid-19.

Doutor Saldanha, como era conhecido, era juiz aposentado, iniciou a carreira como advogado criminalista, sendo um dos fundadores do 2º Juizado Criminal na Capital. Foi Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do MS, Professor e membro da diretoria da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul).

A Seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Mato Grosso do Sul e Amamsul publicaram notas dos falecimentos e enviaram condolências a todos familiares e amigos.

O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, lamentou o falecimento do colega. “A OAB/MS se solidariza nesse momento de perda de mais um colega que honrou o beca durante todo seu exercício da advocacia”.

O horário do velório e sepultamento será divulgado em breve.