Negócios de Gastronomia inovam e driblam crise em Chapadão do Sul

Hambúrguer com queijo artesanal produzido em MS fez sucesso em festival da Box Burger - (Foto: Divulgação/Sebrae)

Boas ideias podem nascer na crise e em diferentes regiões. Em Chapadão do Sul, a 334 quilômetros de Campo Grande, os empreendedores da Gastronomia têm inovado, com resultados visíveis na melhora do faturamento. Em comum, eles realizaram as consultorias gratuitas do programa Sebrae Orienta, ofertadas pelo Sebrae/MS em parceria com Sesi/MS e Senac/MS.



As inovações incluem desde a entrada no delivery até a criação de festivais temáticos próprios. É o caso da hamburgueria Box Burger, dos proprietários Marcelo e Lidiane Balen. Conhecida na cidade pela variedade em hambúrgueres e o ponto badalado na Avenida Oito, o local enfrentou queda no faturamento no período em que fechou as portas, por conta da pandemia. Mas, foi possível reverter isso com o serviço de entrega e outras estratégias.



A principal foi a criação de um festival de hambúrgueres com queijos artesanais, ideia que surgiu com a consultoria em Mercado e Vendas. O evento ocorreu durante uma semana em julho com a participação de quatro produtores de Costa Rica, Paraíso das Águas, Cassilândia e Chapadão do Sul. A aposta na valorização do produto regional funcionou, e com o sucesso das vendas, novos festivais serão realizados: em agosto, de molhos, e em outubro, de pães.



“No início da pandemia, fechamos por duas semanas, estávamos um pouco desorientados. Não tinha serviço de entrega, mas conseguimos nos adaptar rápido. Foi quando buscamos o Sebrae, e aí surgiu a principal iniciativa, que realmente recolocou a gente, o primeiro festival de queijos regionais. Sempre pensamos em produtos regionais para fomentar os produtores também. O resultado foi nítido, comparado com o primeiro mês da pandemia, mais de 50% melhorou em julho”, explica o empresário Marcelo Balen.



Outro negócio que conseguiu se reinventar e já está colhendo frutos é o restaurante Dom Saad, localizado também na Avenida Oito. A proprietária, Aline Rodrigues Saad, conta que no início da pandemia foi difícil. Após realizar a consultoria de Marketing Digital, ela percebeu que poderia driblar a queda nas vendas com as redes sociais e divulgação do serviço de entrega. “Nosso delivery estava em queda, depois que fiz a consultoria, praticamente segurou todas as contas do restaurante”, afirma.



A empresária entendeu que precisava de uma presença nas redes sociais e postagens regulares. Ela também recebeu dicas de aplicativos para montagem de imagens e como interagir como os clientes. “Checaram todas as nossas redes sociais e apontaram melhorias que você pode fazer, aumentando o leque dos clientes. Mudamos bastante coisa, nessa parte a gente quase não fazia e implementamos com a ajuda”, disse.



Especialista dá orientações

O segmento de bares e restaurantes foi um dos mais atingidos com os efeitos econômicos relacionados à pandemia do novo coronavírus. A analista-técnica do Sebrae/MS, Andrea Barrera, acredita que é possível sobreviver à crise, com olhar atendo ao mercado e ao comportamento do consumidor. Ela percebe que, na medida que os negócios vão se adaptando aos desafios trazidos, conseguem ter uma retomada no faturamento.



Segundo a especialista, a principal dica é remodelar o negócio e adaptar o cardápio ao novo modo de consumo. “É preciso ter presença digital estruturada e com regularidade, informar e estimular o consumidor. Ter uma comunicação assertiva, com facilidades de acesso para pedidos, como pelo WhatsApp, e ter cardápio on-line e apresentar possibilidades para os consumidores, como retirada entrega e formas de pagamento”, destaca.



Além do olhar para o cliente, é preciso pensar internamente no negócio. As medidas de gestão são importantes para obter bons resultados. “Cada vez mais é necessário acompanhar os indicadores da empresa para fazer as correções, é preciso definição de estratégias claras, organização de custos, parcerias e cooperação entre empresas, fatores que poderão abrir novas possibilidades aumentando a competitividade da empresa”, finaliza a especialista.



Sebrae Orienta

Criado pelo Sebrae/MS para dar suporte aos empreendedores na crise relacionada à pandemia de Covid-19, o programa Sebrae Orienta tem a parceria do Sesi/MS e Senac/MS na oferta consultorias gratuitas para os pequenos negócios: Mercado e Vendas, Marketing Digital, Gestão Financeira e em Biossegurança, com foco no funcionamento seguro dos negócios.



Os participantes contam com o apoio e orientação de um consultor especializado, que escuta os problemas das empresas e indica as soluções mais adequadas para cada caso. Outra vantagem é que os inscritos ganham uma peça para divulgação online (post para redes sociais, banner, etiqueta para embalagem, entre outros), com direito a até duas alterações.



As inscrições devem ser feitas no site orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.