MS deve ficar sem chuva até pelo menos 13 de setembro

Seca vai tomar conta do Estado - (Foto: Agência Brasil/Fabio Rodrigues Pozzebom)

O clima em Mato Grosso do Sul continua com grande amplitude térmica e sem expectativa de chuva por pelo menos até o dia 13 de setembro. De acordo com a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), espera-se que a umidade relativa do ar fique abaixo de 30% à tarde com picos mínimos de abaixo de 20% no período, considerado estado de atenção com tendência para alerta segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para hoje (29) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado, com queda expressiva na umidade relativa do ar em todas as regiões, as regiões pantaneira norte e bolsão que poderão ter o menores índices em estado de emergência à saúde segundo a Organização Mundial de Saúde.

O mapa indicando tempo sem chuva

A variação está estimada entre 10% a 55% no MS ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. Temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul com grande amplitude térmica e poderá variar entre de 14 °C a 40 °C e na capital variação está estimada em 23 °C a 36 °C.

Para amanhã (30) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado. Umidade relativa do ar baixa em todas as regiões, as regiões pantaneira, central e norte que poderão ter o menores índices em estado de alerta à saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. A variação está estimada entre 15% a 50% no MS ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. Temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul com grande amplitude térmica e poderá variar entre de 18 °C a 41 °C e na capital variação está estimada em 24 °C a 37 °C.

A orientação é evitar fazer exercícios entre 11 e 15h, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.