Semana começa com mais de 800 oportunidades de emprego em MS

Nesta segunda-feira, dia 24, a Fundação do Trabalho (Funtrab) disponibiliza 838 oportunidades de trabalho distribuídas em 26 cidades do Estado. Só na Capital, Campo Grande, são 292 vagas de emprego, nas mais diversas áreas. Entre elas: auxiliar de almoxarifado, babá, balconista de açougue, costureira de maquinas industriais, cuidados de idosos, eletricista, instalador de alarme, motorista de caminhão, técnico em segurança do trabalho, pizzaiolo e técnico de enfermagem.

Segunda cidade com maior número de vagas disponíveis, Dourados oferta de 117 ocupações, sendo a maioria delas para auxiliar de linha de produção.

Também há oportunidades em Itaquiraí (89), Maracaju (84), Ponta Porã (50), São Gabriel do Oeste (30), Naviraí (27), Caarapó (20), Sidrolândia (17), Cassilândia (15), Guia Lopes da Laguna (15), Bataguassu (10), Nova Andradina (10), Corumbá (9), Nova Alvorada do Sul (8), Três Lagoas (8), Batayporã (7), Ivinhema (5), Jardim (5), Aquidauana (4), Rio Brilhante (4), Ribas do Rio Pardo (3), Paranaíba (3), Coxim (3), Rio Verde de Mato Grosso (2) e Miranda (1).

Para se candidatar as vagas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.