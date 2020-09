Motoentregadores ganham espaço de descanso na capital - (Foto: Reprodução)

Os motoentregadores que trabalham na capital vão ganhar espaços específicos para descanso, a lei sancionada ontem (10) autoriza a prefeitura de Campo Grande a criar espaços públicos de estacionamento, repouso e descanso dos trabalhadores que realizam entregas por aplicativo.

O artigo publicado no Diário Oficial de Campo Grande predispõe que os espaços destinados aos profissionais deverão conter condições mínimas, tais como placa ou totem de identificação do ponto, com iluminação, cobertura, tomadas e assentos.

Os pontos que serão distribuídos pela prefeitura devem priorizar os espaços gastronômicos da cidade. No edital fica previsto o veto da proibição do uso de calçadas como estacionamento.