Moradores de Jati voltam para casa após vazamento de barragem - (Foto: Adalberto Marques/MDR)

Os moradores da cidade de Jati, no Ceará, foram autorizados a voltarem para suas casas. Cerca de 2 mil pessoas residentes no raio de dois quilômetros da barragem de Jati foram retiradas preventivamente de casa na última sexta-feira (21) após a detecção de um vazamento na barragem. Desse total, a maior parte, 1,3 mil pessoas, pôde voltar pouco depois. Apenas 710 pessoas ainda estavam hospedadas em casas de parentes ou hotéis.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o vazamento ocorreu no final da tarde de quinta-feira (20) em um dos condutos do reservatório, que faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, não há registro de vítimas. O ministério autorizou o repasse de R$ 100,6 mil para assistência a famílias desalojadas.

Desde a detecção do vazamento até hoje, mais da metade das obras de recomposição da estrutura foi concluída, e a segurança do local foi atestada por equipes de engenheiros e técnicos do MDR. O ministério está apurando as causas do vazamento.

O órgão pediu relatórios técnicos sobre cada etapa de funcionamento desde o dia do vazamento, quando foram abertas as comportas para passagem de água até a Barragem Atalho, primeiro dos seis reservatórios no trajeto até a Paraíba. Empresas responsáveis pela execução, pelos testes e pelo comissionamento da barragem têm até sexta-feira (28) para entregarem as informações.