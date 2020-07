Ministro do STJ e TSE dá aula para estudantes de MS

O ministro do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão - (Foto: Divulgação)

Com o tema “Eleições 2020”, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão irá falar aos pós-graduandos da Faculdade Insted, na quinta-feira, dia 30 de julho, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. A aula será transmitida, ao vivo, também no YouTube.



A pós-graduação em Direito Eleitoral da Faculdade Insted é uma parceria com Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS. As atividades da especialização, que começaram em setembro de 2019 e serviram para atualização dos operadores do Direito: como servidores, advogados, magistrados, promotores, membros de partidos políticos, procuradores públicos, entre outros.



Foram também professores da pós-graduação outros três ministros do TSE: Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Carlos Horbach e Sérgio Silveira Banhos.