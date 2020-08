Ministra da informação do Líbano renuncia após noite de protestos

A renúncia veio após uma noite de protestos contra a elite governante. - (Foto: Reprodução)

Beirute, 09/08/2020 - A ministra da informação do Líbano, Manal Abdel Samad, renunciou ao cargo neste domingo. O anúncio acontece enquanto o país luta com as consequências da explosão devastadora que atingiu a capital e elevou a revolta da população.

A renúncia veio após uma noite de protestos contra a elite governante. As manifestações culpavam o governo pela má administração e corrupção crônicas que, acredita-se, estariam por trás da explosão em um armazém no porto de Beirute.

A mídia local também informou que outro ministro e um assessor próximo do primeiro-ministro Hassan Diab também deveriam renunciar. Diab se reuniu com seu gabinete para discutir as demissões no domingo, mas não houve comentários após a reunião.

"Dada a magnitude da catástrofe causada pelo terremoto de Beirute que abalou a nação e feriu nossos corações e mentes, e em respeito aos mártires e às dores dos feridos, desaparecidos e deslocados, e em resposta ao desejo público de mudança, eu me demito do governo", escreveu Manal Abdel Samad.

Fonte: AP