Ministério da Justiça doa veículos para MS, em apoio a servidores de Segurança Pública

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), quatro veículos em forma de doação que serão destinados à Ouvidoria da Sejusp e ao recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial, em Campo Grande.

Viatura serão usadas para atender servidores da Segurança de MS

Os veículos são da Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., modelo Jeep Renegade (Sport Utility Vehicle - SUV), avaliado em R$ 67.490,00, totalizando R$ 269.960,00, oriundos de recursos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A pedido do Ministério, uma comissão foi criada pela Sejusp para receber os veículos. As unidades contempladas aguardam apenas pela transferência dos veículos para serem entregues. Um veículo será destinado à Ouvidoria da Sejusp e mais três serão entregues, sendo: um para Coordenadoria de Atendimento Psicossocial (Capoc) da Polícia Civil; um para Policlínica da PM e outra viatura para para a Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de serem empregadas nas ações do novo Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp .

Conforme a Senasp, a doação dos veículos SUV são para apoiar o transporte de profissionais de Segurança Pública com necessidades especiais adquiridas no exercício de suas atribuições funcionais. Ao instituir o SUSP, criou-se a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), fundamentada em princípios que têm norteado a concepção das ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida), que tem sido implementado por meio de três eixos: Atenção Biopsicossocial, Saúde e Segurança no Trabalho e Valorização Profissional, buscando apoiar a estruturação nos estados e no Distrito Federal.

“Nós também pretendemos com os recursos do SUSP, previsto para este setor, adquirir vans de transportes para os servidores do interior do Estado que precisam fazer tratamento de saúde na Capital. Sendo assim, nós disponibilizaremos vans para as regiões de Dourados, Nova Andradina, Naviraí, Três Lagoas, Paranaíba, Coxim e Corumbá”.

Centro de Atenção Biopsicossocial

O Centro de Atenção Biopsicossocial tem como eixo principal a valorização profissional. A primeira fase terá como objetivo formar equipe de saúde multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e professor de educação física, além de uma equipe administrativa.

O projeto está orçado em R$ 3.168.349,00, sendo R$ 2.217.844,00 de investimentos e mais R$ 950.505,00 para o custeio. Todo o projeto será financiado pelo Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Entre as principais metas, o Centro de Atenção Biopsicossocial deverá realizar estudos, pesquisas e planejamentos como forma a reduzir alguns indicadores, como suicídio, afastamento para tratamento de saúde e tratamentos psiquiátricos, uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas ilícitas), além de aumentar campanhas e programas de prevenção voltados para este público.