Meu pai construiu uma grande economia uma vez e o fará de novo, diz Tiffany Trump

Donald Trump e Tiffany Trump - (Foto: Divulgação)

Tiffany Trump, uma das filhas do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira, 25, que o pai dela "construiu uma grande economia uma vez e o fará de novo", uma referência ao processo de recuperação do nível de atividade do país, que está em grave recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus.

"A América foi criada por ideais e não por identidade", comentou Tiffany. "Só meu pai desafia a indústria farmacêutica e o monopólio da mídia", ressaltou a filha do presidente na segunda noite da convenção nacional republicana.

Eric Trump, também filho de Donald Trump, afirmou que a "América tornou-se respeitada novamente com a vitória de Trump em 2016", referindo-se à eleição do republicano na disputa à Casa Branca há quatro anos.

"Os democratas querem desrespeitar a bandeira e o hino dos EUA. Eles querem retirar fundos de órgãos de segurança", comentou Eric Trump. Ele disse que o presidente é o melhor defensor dos valores americanos e vai continuar defendendo o país se vencer nas eleições de 3 de novembro. "Pai, por favor, continue não pedindo desculpas", ressaltou, na convenção.

Também na convenção, a governadora de Iowa, Kim Reynolds, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, auxiliou seu Estado com ajuda financeira emergencial com a declaração de desastre devido a uma fortíssima tempestade com ventos de alta velocidade que provocou grande nível de destruição de residências e estabelecimentos comerciais. "Com a liderança de Trump, os EUA conseguem se recuperar quando enfrentam desafios", comentou Kim Reynolds.

Segunda participação

O presidente Donald Trump registrou uma segunda participação na segunda noite da convenção nacional republicana, em uma cerimônia realizada na Casa Branca para conceder a cidadania americana para cinco pessoas. Trump brincou com uma das pessoas que recebeu a cidadania, uma mulher natural do Líbano, com formação em psicologia. "Em outras palavras, ela pode me entender", comentou Trump, sorrindo.