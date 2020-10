Mercado de trabalho sul-mato-grossense tem 1.348 vagas disponíveis na Funtrab

As oportunidades de recolocação no mercado de trabalho nesta segunda-feira (19) em Mato Grosso do Sul somam 1.348 vagas de emprego para funções e escolaridades diversas. Essas vagas são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab), presente em diversos municípios do Estado através da Casa do Trabalhador.

Só em Campo Grande são 414 ocupações disponíveis, entre elas para engenheiro civil, enfermeiro auditor, engenheiro elétrico (estágio), auxiliar de contabilidade, lavador de veículos, carpinteiro, auxiliar de limpeza, peão de pecuária, entre outras.

No interior do Estado se destacam pelo número de vagas disponíveis as cidades de Dourados com 170 oportunidades em diversas áreas, e Aquidauana e Miranda com 107 vagas cada uma, e a maioria delas para trabalhador da cultura de maça. Também há vagas em aberto em outras cidades sul-mato-grossenses. Confira a lista completa aqui.

Como concorrer?

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30.

Quem reside no interior deve procurar a Casa do Trabalhador da sua cidade. Endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site .

Outra opção recomendada pela Funtrab é que o candidato baixe o aplicativo SINE FÁCIL no celular ou computador, como uma forma de evitar contato físico e aglomerações.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Arquivo