McEnany: Trump quer vacina para covid o mais rápido, sem sacrificar segurança

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany negou durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 3, que o presidente Donald Trump esteja pressionando o Food and Drug Administration (FDA) a aprovar logo uma vacina para covid-19. "Ninguém está pressionando o FDA a fazer nada", disse ela sobre o órgão regulador, equivalente à Anvisa brasileira. "O presidente quer uma vacina segura o mais rápido possível, mas não vai de modo algum sacrificar a segurança", garantiu ela.

Durante a coletiva, McEnany também lançou críticas à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que teve imagens divulgadas de uma visita a um salão de beleza. A porta-voz do governo disse que Pelosi faz isso, mas ao mesmo tempo pressiona para que não sejam reabertos pequenos negócios na pandemia.

"Aparentemente, as regras não se aplicam a Nancy Pelosi", ironizou. A porta-voz qualificou ainda como "bizarra" a acusação da deputada de que fizeram uma armação contra ela no caso e disse que Pelosi deveria voltar ao trabalho em Washington para aprovar mais medidas de apoio às pequenas empresas.

McEnany ainda foi questionada sobre um tuíte de Trump que sugeria que as pessoas votassem pelo correio e tentassem no dia da disputa votar presencialmente, para garantir sua participação na escolha do próximo presidente. Questionada se o presidente estava incentivando as pessoas a votar duas vezes, o que é ilegal, ela disse que Trump deseja apenas que as pessoas tenham sua participação garantida.