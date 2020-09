Mato Grosso do Sul tem 921 vagas de emprego intermediadas pela Funtrab nesta terça-feira

Para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) pode ter a vaga de emprego ideal. São 921 oportunidades disponíveis em todo Estado nesta terça-feira (8).

Em Campo Grande são 457 ocupações, entre elas a de atendente de lojas e mercados, ajudante de carvoaria, armador de ferros, babá, carpinteiro, eletricista, costureira de máquinas industriais, vendedor de serviços, e operador de caixa.

As demais vagas são ofertadas em: Dourados (172), Bataguassu (49), Ponta Porã (43), São Gabriel do Oeste (33), Nova Andradina (19), Jardim (16), Naviraí (15), Sidrolândia (15), Aquidauana (12), Corumbá (10), Rio Verde de Mato Grosso (10), Nova Alvorada do Sul (9), Três Lagoas (9), Guia Lopes da Laguna (7), Coxim (6), Maracaju (6), Itaquiraí (5), Amambai (5), Caarapó (5), Paranaíba (5), Ivinhema (4), Cassilândia (3), Batayporã (2), Chapadão do Sul (2) e Miranda (2).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego.

A relação completa de vagas ofertadas por cidade e seus respectivos endereços e horário de funcionamento por ser conferida aqui .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação