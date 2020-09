Mais de 40 restaurantes de quatro municípios de MS participam do "Festival Brasil Sabor"

Prato Moqueca à pantaneira, do restaurante Masseria - (Foto: Divulgação)

Segue até o dia 4 de outubro, um dos eventos mais tradicionais da Gastronia, o "Festival Brasil Sabor", para apresentar o melhor da culinária de Mato Grosso do Sul. O festival começou no último sábado (19) e reúne mais de 40 estabelecimentos de Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas.

Além de apresentar os pratos, a iniciativa é uma forma de apoiar e divulgar os estabelecimentos locais diante da pandemia de Covid-19.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MS), Juliano Wertheimer, os estabelecimentos estão preparados para receber os clientes com segurança. “É uma retomada dos festivais que já fazem parte da tradição do sul-mato-grossense, uma forma de fomentar o setor de gastronomia que é um dos principais geradores de emprego do Estado. Os participantes estão seguindo os protocolos de biossegurança, de maneira a garantir que o público possa frequentar as casas com segurança”.

O Festival Brasil Sabor também é a oportunidade para divulgação dos estabelecimentos participantes. Além de atrair os clientes com os pratos especiais para o período, os negócios seguirão firmes na proposta de atender aos consumidores seja no ambiente físico ou pelo serviço de entrega.

Na visão do gerente da Unidade de Competitividade Empresarial do Sebrae/MS, Rodrigo Maia, o momento exige a adaptação dos empresários, possibilitando a inovação. “Estamos proporcionando que as empresas acessem novas tecnologias para fazer a venda e ter presença digital. Ao oferecer isso, elas estão buscando inovação, por exemplo, oferecendo pratos na residência. A expectativa é grande", destaca.

Como comprar - O público poderá pedir por delivery; na modalidade take away – ou seja, o cliente compra e leva o prato para ser consumido em outro local –; ou poderá ainda consumir nas próprias casas, que conforme a Abrasel, estão seguindo as normas de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os participantes podem ser conferidos em: brasilsaborms.com.br.