Mais de 200 aprovados em concurso da Agepen, são convocados

Posse dos cargos começa no fim de agosto agosto, após candidatos passarem pela inspeção médica.



A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), convocou 226 aprovados em concurso público da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) de 2015.



Posse será na Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação e o edital de chamamento para inspeção médica e posse foi publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial Eletrônico (DOE).