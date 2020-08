Escolas de Água Clara recebem R$ 40 mil reais para aquisição de equipamentos

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), destinou recursos oriundos de emendas para o setor da Educação do município de Água Clara.

Já estão na conta bancária da escola estadual Marechal Castelo Branco R$ 40 mil reais para aquisição de equipamentos que vão reestruturar as salas de aula e a parte pedagógica.

Conforme o diretor da unidade, Ivanildo Silvério Borges, a verba será aplicada na aquisição de 13 lousas brancas e 13 computadores a serem instalados na sala de tecnologia, conforme preconiza o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul.

“Temos no momento quadros negros danificados, rachados, e essas lousas serão de suma importância para melhorar a qualidade de ensino em sala de aula. Nossos computadores também eram antigos e precisavam de manutenção constante. Com os novos, poderemos atender aos alunos com práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras”, detalhou.

Também já recebeu R$ 40 mil a escola estadual Chico Mendes. De acordo com a diretora Ione Mateus da Silva, o recurso será empregado na aquisição de 15 aparelhos de ar condicionado.

“Vamos substituir os equipamentos estragados ou insuficientes. Nossa região possui um clima muito quente, sem dúvidas os aparelhos de ar condicionado trarão melhorias na qualidade de ensino, uma vez que um ambiente climatizado é um recurso a mais para uma melhor aprendizagem”, enfatizou.

Gerson Claro comemorou mais essa conquista de seu mandato. “Fico muito feliz em saber que o nosso trabalho está sendo importante para a educação de Água Clara, e que o recurso das emendas está sendo empregado em equipamentos tão essenciais para a comunidade escolar”, afirmou.

Ele também agradeceu ao ex-prefeito do município, Silas José, pelo empenho nos entendimentos para garantir o repasse.

“O ex-prefeito Silas foi muito importante neste processo, sem dúvidas um parceiro, que lutou pelas emendas em favor de Água Clara”, finalizou.