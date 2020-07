Leilão solidário: criadores de cavalos se reúnem em evento em prol da AACC/MS

O leilão, em formato 100% online - ( Foto: Divulgação)

No dia 6 de agosto, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) em parceria com diversos criadores de cavalos e profissionais ligados ao segmento promove o primeiro leilão virtual Criadores do Bem.

Toda a renda arrecadada será revertida à AACC/MS que atende crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul, em uma atitude solidária que visa auxiliar as atividades da instituição, que teve uma diminuição em sua arrecadação por conta da pandemia de Covid-19, tendo que cancelar eventos tradicionais de seu calendário, como o arraiá e seus bazares e feirões periódicos.

O leilão, em formato 100% online, conta hoje com 28 doadores de lotes, grande parte deles de coberturas de renomados garanhões da raça Quarto de Milha, além de outras raças, alguns potros e doações de serviços também. "Próximo ao dia do leilão, alguns parceiros se disponibilizaram a fazer doações espontâneas", pontua Fernando Domingues Barbuio, criador e um dos organizadores da ação. "É uma satisfação enorme pra gente poder fazer algo em benefício de quem sabemos que atravessa por qualquer tipo de dificuldade, principalmente essas crianças que têm todo um caminho pela frente. A partir do momento em que entraram em contato conosco, conversamos com pessoas conhecidas e todos prontamente apoiaram", pontua.

Como participar - O leilão será transmitido simultaneamente no site Taquari Horse (www.taquarihorse.com.br) e no Youtube pelo Canal do Laço, no dia 6 de agosto, a partir das 19 horas (horário local). É possível participar também do pré-lance, que será realizado pela MS Quarter Horse Sale, entrando em contato pelos números (92) 99225-8855 (Missael Marcondes Alves) e (69) 98115-4004 (Alex Smaniotto).