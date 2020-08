'Laura' ganha força, torna-se furacão de categoria 1 e segue pelo Golfo do México

Analistas do Goldman Sachs apontam que o furacão de 2017 mostrou o potencial que esses grandes fenômenos têm de reduzir a capacidade de refino na região por alguns períodos - (Foto: Nasa)

A tempestade tropical Laura se fortaleceu nesta terça-feira, 25, e com isso agora é classificada como furacão de categoria 1, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A expectativa é que o fenômeno se fortaleça mais nas águas quentes do Golfo do México, antes de tocar na terra no início da quinta-feira.

O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta de furacão mais cedo de uma área que vai do Texas, perto de Houston, até o oeste da Louisiana.

Laura pode ganhar força rápido no Golfo do México, advertiu o órgão. Outra tempestade tropical, Marco, levou fortes ventos e chuvas ao leste da Louisiana desde o fim da segunda-feira, mas agora perde fôlego.

A região do Golfo do México é importante para o setor de petróleo dos Estados Unidos. Três anos antes, o furacão Harvey causou estragos no setor de petróleo e gás do Texas.

Analistas do Goldman Sachs apontam que o furacão de 2017 mostrou o potencial que esses grandes fenômenos têm de reduzir a capacidade de refino na região por alguns períodos, mas eles também apontam que Harvey foi "único em sua intensidade e duração".