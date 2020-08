Julgamentos do 2º grau do Judiciário de MS crescem 7% em julho

Desemabrgador Marcos José de Brito Rodrigues - (Foto: TJ MS)

Mesmo durante o período de plantão extraordinário, os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça (2º grau do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul) registraram um aumento significativo no volume de processos distribuídos e julgados. A constatação foi comentada pelo Desemabrgador Marcos José de Brito Rodrigues, no final da sessão de julgamento desta semana da 1ª Câmara Cível, quando destacou a quantidade de processos que vem recebendo ao mês, que partem de 370 e em alguns meses superam os mais de 400 novos processos por desembargador.

Comparando os números deste mês de julho de todos os órgãos julgadores do TJMS, com o balanço do ano passado, constata-se que, mesmo durante a pandemia, a distribuição cresceu 6,7% em comparação a julho de 2019 e os julgamentos, no mesmo período comparado, registraram um aumento de 7,09%. Em quantidade de processos, foram julgados 523 feitos a mais em julho de 2020 (7.893) do que em julho do ano passado (7.370).

Na análise dos dados da distribuição, os órgãos julgadores do TJMS receberam 8.290 novos processos em julho de 2019, já neste ano o mês fechou com 8.844 processos distribuídos, isto é, 554 processos a mais.

O total da distribuição em julho de 2020 somente para as Câmaras Cíveis foi de 7.186, o que representa 81,25% do total de feitos distribuídos no mês aos órgãos colegiados do Tribunal. O total de julgados nas Câmaras Cíveis foi de 6.177 (julho/2020), destacando que estes julgamentos são realizados em sessões virtuais. Mesmo assim foi possível julgar 735 processos a mais em relação ao ano anterior, quando foram registrados 5.442 julgamentos nas Câmaras Cíveis (julho/2019).

Já as Câmaras Criminais receberam em julho deste ano 1.431 novos feitos e julgaram outros 1.453 processos, superando a distribuição. Os demais processos foram destinados e julgados pelas demais seções cíveis, criminais, órgão especial, seção especial civil e seção especial criminal.