JBS realiza doações de termômetros para o município de Aquidauana

Aquidauana é uma das 280 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil - (Foto: Divulgação)

Mesmo com a pandemia, muitas empresas continuam fazendo um belo trabalho social. Um exemplo disso, é a JBS que entregou 60 termômetros clínicos digitais e 40 oxímetros à Prefeitura Municipal de Aquidauana nesta terça-feira (15). Essas novas doações da empresa para a cidade estão dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Desde junho, a JBS já doou para o município: 8,8 mil litros de produtos de higiene e limpeza (água sanitária, álcool líquido e em gel, desinfetante hospitalar e sabonete líquido), 2 mil sacos de lixo e cerca de 82 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como aventais, luvas cirúrgicas e de procedimentos, máscaras cirúrgicas e N95, propés, toucas e viseiras faciais.

Essas novas doações da empresa para a cidade estão dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade” - (Foto: Divulgação)

Aquidauana é uma das 280 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas. Para saber mais sobre o projeto, acesse: www.jbs.com.br/fazerobemfazbem.