Integra UFMS tem data de inscrição prorrogada

O Integra da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), prorrogou as inscrições dos estudantes até o dia 31 de agosto. O maior evento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de MS, acontece entre os dias 5 e 9 de outubro e os acadêmicos devem se inscrever no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj).

Durante o evento, serão apresentados trabalhos técnicos, científicos, culturais e artísticos desenvolvidos por estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFMS.

De acordo com Luciana Montera coordenadora do evento, a ampliação foi necessária para que participantes de ações e projetos contemplados no edital de ideias e projetos para o enfrentamento à Covid-19 também tivessem a oportunidade de participar. Por conta da pandemia a quarta edição será realizada totalmente on-line.

Inscrição

Apenas um estudante deve realizar a inscrição do trabalho no Sigproj, independentemente de ser autor ou co-autor. É necessário anexar documento de anuência do orientador ou coordenador do projeto de vinculação da proposta em formato PDF, com modelo disponível no Sigproj, resumo do trabalho também com modelo e orientações no site de inscrição e vídeo de apresentação.

“No site estão disponíveis os modelos para os trabalhos vinculados às pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação, Extensão, Cultura e Esportes e à Aginova”, explica Luciana. Para conferir o modelo adequado para cada projeto, o estudante deve acessar o link: https://integra.ufms.br/integra-ufms-2020/.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a equipe organizadora do Integra UFMS pelo e-mail: integra@ufms.br. “Recomendamos que os estudantes acessem o site regularmente para acompanharem todos os passos que antecedem a realização do evento”, conclui a coordenadora.

Após a análise das inscrições pela comissão avaliadora serão divulgados os resultados preliminares até dia 7 de setembro. Os estudantes que tiverem seus trabalhos aprovados com ressalvas terão até o dia 14 de setembro para reenviar o resumo, vídeo com os ajustes via Siproj ou para o e-mail integra@ufms.br .

A previsão de divulgação do resultado final é dia 21 de setembro.