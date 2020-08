Inscrições abertas para seleção de docente tradutor e intérprete de Libras - (Foto: Emmanuelly Castro)

Estão abertas as inscrições para a seleção de docentes destinada à contratação para execução temporária da função de Atendimento Educacional Especializado, com formação para Tradutor e Intérprete de Libras, e cadastro reserva da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. As inscrições seguem até dia 7 de agosto, totalmente on-line.

O professor será contratado para atuar como tradutor e intérprete de Libras, com carga horária semanal de 20h na Unidade Universitária da UEMS em Campo Grande. O contrato do docente terá vigência de até 12 meses e vigorará a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, por até 12 meses. A seleção foi publicada no Diário Oficial no dia 31 de julho, acesse o edital em anexo.

Inscrição

A inscrição é totalmente on-line, o candidato primeiro deverá realizar o pré-cadastro para a vaga pretendida em link indicado no site http://ead.uems.br/moodle/ . Após a realização do pré-cadastro, o candidato formalizará sua inscrição no site http://ead.uems.br/moodle/ no espaço denominado “Área do Candidato” com o envio dos documentos necessários. A ficha de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://ead.uems.br/moodle/ No espaço denominado “Área do Candidato” bem como os arquivos citados no edital.

Requisitos

Entre os requisitos exigidos para a inscrição estão: ter Graduação em Letras/Libras; ou Graduação em qualquer área do conhecimento com avaliação do PROLIBRAS; ou Graduação em qualquer área do conhecimento com certificação em Nível Avançado promovido pelos CASs.

Etapas

O processo seletivo terá as seguintes fases: homologação das inscrições; análise documental; prova prática, via webconferência; e resultado final. A prova pratica avaliará o desempenho do candidato no exercício das atividades de um Tradutor e Intérprete de Libras, e terá duração máxima de 25 (vinte e cinco) minutos via webconferência. Com o objetivo de avaliar o desempenho do participante, a prova prática será individual, e versará sobre textos com a temática educação.