Inglaterra pode ter restrições de viagens entre cidades nos próximos meses

O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, admitiu a possibilidade imposição de lockdown entre cidades da Inglaterra para evitar nova disseminação do coronavírus no país no inverno. A doença já contaminou 305.623 pessoas no país. As mortes ultrapassam os 46 mil.

De acordo com plano do governo britânico, cidades vitais como Manchester e Leicester podem sofrer restrições de viagem, a depender da curva de contaminação da covid-19.

Nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, 47.576 casos de covid-19 e 469 mortes foram notificados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). O país registra total de 4.649.102 de infecções e 154.471 mil óbitos.

Os dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que o número de casos de covid-19 identificados ao redor do mundo ultrapassou a marca de 18 milhões de contágios e 690 mil mortes.

O Brasil segue como segundo país mais afetado pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Até ontem segundo o Ministério da Saúde, 2.733.677 pessoas no País haviam sido contaminadas pelo novo coronavírus. As mortes somam 94.104.

Na sequência, como países que registram maior número de infecções, estão Índia(1.803.695), Rússia (854.641), África do Sul (511.485) e México(439.046).