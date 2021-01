Inep dá entrevista coletiva sobre o primeiro dia de provas do Enem

Depois que estudantes passaram pelo primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 na tarde de hoje (17), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) dá entrevista coletiva a jornalistas para fazer um balanço da aplicação das provas. Acompanhe ao vivo.

Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que apresentaram sintomas de covid-19 ou outra doença infectocontagiosa deverão solicitar a participação na reaplicação do exame entre os dias 25 e 29 de janeiro, na Página do Participante, conforme anunciou hoje (17), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As novas datas de aplicação serão 23 e 24 de fevereiro.

A orientação é que esses participantes não compareçam aos locais de prova. O Enem impresso começou a ser aplicado neste domingo e segue no próximo domingo (24).

Devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, os candidatos do estado do Amazonas também farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro.