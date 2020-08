Indústria de celulose abre 55 vagas de trabalho em Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia

Vagas são para atuar no setor florestal - Divulgação

A Suzano, fábrica fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está em processo seletivo para preencher 55 vagas em Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia. As seleções são para os setores Industrial, Logística Florestal, Colheita e Silvicultura da empresa e estão abertas a todos os interessados com mais de 18 anos, sem distinção de gênero, classe social, deficiência, orientação sexual, etnia ou origem.

As vagas para Três Lagoas, são: duas para Consultor(a) de Produção, duas para Assistente de Processo II, uma para Técnico(a) de Logística Florestal, uma para Auxiliar de Produção, duas para Planejador(a) Manutenção I e uma para Operador(a) Área Caustificação e forno de cal. Já para o município de Brasilândia, há uma vaga para Mecânico(a) de Silvicultura e, considerando as três cidades, são 35 vagas de Operador(a) Colheita I e 10 Mecânico(a) Colheita Florestal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas página de vagas da Suzano na internet (link: https://jobs.kenoby.com/Suzano). No endereço eletrônico, é possível encontrar mais informações sobre os processos seletivos em andamento em Mato Grosso do Sul, assim como de outras vagas abertas nas unidades da Suzano no país. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam entre os dias 7 e 12 de agosto, dependendo do processo seletivo escolhido.

Três Lagoas - Os interessados em disputar uma das vagas para Consultor(a) de Produção precisam atender aos seguintes requisitos: ter nível completo em Engenharia de Produção, Química ou áreas afins da indústria; experiência consolidada na área industrial de produção de celulose; experiência com gestão de rotinas de operação; conhecimento, programação e controle de manutenção relacionada aos processos da área e inglês intermediário. A formação Belt (a partir de Green) e experiência em condução de projetos de melhoria/solução de problemas operacionais complexos serão consideradas diferenciais para a vaga. O prazo para as inscrições encerra-se no dia 8 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/consultora-producao/5f21b8a89ce2ca6dec0abd30)

Já os candidatos interessados nas vagas de Assistente de Processos II devem possuir ensino técnico completo nas áreas de Química ou Elétrica (graduação completa nas áreas de Elétrica ou química será considerada um diferencial para a vaga); experiência em operação de painel de utilidades; experiência em gestão de rotina e processos (programação semanal de manutenção, planejamento de parada programada, emergencial e paradas gerais); noções básicas de SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), domínio de PI e Pacote Office e capacidade analítica para cruzamento de dados e processos. As inscrições serão encerradas no dia 8 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/assistente-processo-ii/5f21c400c6efb85929b07be1)

Para o cargo de Planejador(a) de Manutenção I, os pré-requisitos são: Nível técnico completo ou superior (cursando), preferencialmente nas áreas de produção, manutenção e afins a atuação ou negócios da Suzano; conhecimento dos programas SAP-PM e MS-Project (gerenciamento de projetos); experiência em planejamento, programação e controle de manutenção e perfil de liderança, organização e senso de prioridade frente a atuação em planejamento e programação. As inscrições seguem até o dia 9 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/planejadora-manutencao-i/5f240a48a433bf591ba7ef51

Ainda no setor industrial, a Suzano está contratando Auxiliar de Produção. Para participar da seleção, é necessário ter curso técnico completo (preferencialmente nas áreas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Automação, Química, Celulose e Papel e Meio Ambiente), experiência básica em processos industriais e residir em Três Lagoas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 12 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/auxiliar-producao/5f257c8d0b53ac3f8dbd8f4a).

O cargo de Operador(a) na área de Caustificação e Forno de Cal exige curso técnico completo, preferencialmente nas áreas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Automação, Química, Celulose e Papel e Meio Ambiente; experiência intermediária na área de caustificação e forno cal e noções básicas de SAP, PI e Pacote Office. (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-area-caustif-e-forno-cal/5f257ebcaac6ca4053fc8cd4)

Para concorrer à vaga de Técnico(a) de Logística Florestal, os interessados devem ter Ensino Médio completo ou Superior em curso, vivência na área de logística florestal, disponibilidade para trabalhar em Três Lagoas e região, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B e disponibilidade de trabalhar em turnos. O prazo para inscrições encerra-se no dia 8 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/tecnico-logistica-florestal-ii/5f203a17717403784a68c41f)

Região

As vagas para Mecânico(a) de Colheita Florestal são em caráter temporário, com duração de quatro meses. Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo, vivência consolidada em manutenção de máquinas florestais (Harvester, Forward, Feller, entre outras), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria C e disponibilidade para residir em Três Lagoas, Água Clara ou Brasilândia. Conhecimentos na área de mecânica, hidráulica e elétrica são considerados diferenciais para a vaga. O prazo para inscrições termina no dia 9 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/mecanicoa-colheita-florestal/5f185e05d8402f2be2f41f8d)

Também em caráter temporário, com duração de quatro meses, são as vagas para Operador(a) de Colheita. Para participar do processo seletivo, os interessados(as) precisam ter: curso de formação de Operador de Máquinas Florestais, experiência na operação de máquinas florestais, disponibilidade para residir nas cidades de Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara, Ensino Fundamental completo e CNH na categoria B (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/operadora-colheita-i/5f0470282a8a2313e7c1d8f2).

Em Brasilândia, para participar do processo seletivo para a vaga de Mecânico(a) de Silvicultura, os interessados devem possuir Ensino Fundamental completo, CNH na categoria D, experiência intermediária com manutenção de máquinas esteira/trator florestal, conhecimento intermediário em manutenção (caldeiraria, mecânica, hidráulica e elétrica) e que resida ou tenha disponibilidade para residir em Brasilândia. Curso MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos), experiência com mecanização de silvicultura e pacote office serão considerados diferenciais na seleção. A vaga também é em caráter temporário, com quatro meses de duração, e o prazo de inscrições encerra-se no dia 7 de agosto (https://jobs.kenoby.com/Suzano/job/mecanicoa-silvicultura/5f2033d3b28c1478447f9705).