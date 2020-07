Índices aumentam e junho registra 155 mil pessoas desempregadas em MS

A população na força de trabalho são 1,3 milhões. Entre esses, 1,2 milhões eram ocupados e os 155 mil desocupados - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O desemprego diante da pandemia do novo coronavírus em MS aumentou, em comparação entre maio e junho deste ano. Conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado ontem (23) mostra que em maio o índice era que 9,7% e subiu para 11,7% no mês passado.

Conforme os dados, 29 mil pessoas ficaram desempregadas de um mês para o outro. Em maio, eram 126 mil desocupados, número que chegou a 155 mil em junho - ou 5,7% da população total de pessoas no Estado (2,7 milhões). A taxa é a 12ª menor do país.

Apesar desse dado, o percentual de ocupação também aumentou. O nível de ocupação avançou de 55,1% em maio para 54,7% em junho.

A pesquisa considerou os 2,1 milhões de pessoas que tem 14 anos ou mais de idade, ou seja, considerados em idade de trabalhar, segundo o IBGE. A população na força de trabalho são 1,3 milhões. Entre esses, 1,2 milhões eram ocupados e os 155 mil desocupados.

Em Mato Grosso do Sul, 39,1% dos domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia em junho. Em maio eram 35,4%. O valor médio recebido pelos domicílios sul-mato-grossenses ficou em R$ 855, 5,7% maior que o mês anterior (R$ 806).