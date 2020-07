Incêndios no Pantanal tem o maior índice desde 1998

Recorde causou a destruição em mais de 300 mil hectares - (Foto: Chico Ribeiro)

Desde 2019 as queimadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul vêm se alastrando em tempo recorde. Os incêndios florestais em várias direções e em proporções nunca registradas consomem milhares de hectares nas regiões de Corumbá, Miranda e Aquidauana, devido à estiagem e atos criminosos. Apesar do decreto da União sobre a proibição em 120 dias das queimadas florestais, em julho deste ano, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam um crescente aumento dos focos de calor no Estado sendo 3.886 registrados nos últimos sete meses desse ano até a data de hoje (26), 92% a mais do que no ano anterior nesse mesmo período, que correspondia a 2.023 casos.

O índice desse intervalo de tempo é o maior valor monitorado em 22 anos. Na última semana, a região de Corumbá, a 419 km de Campo Grande, tem sido a mais afetada com a destruição de 300 mil hectares de vegetação nativa, além de recordista com cerca de 2.370 casos, ou seja, uma média de 66% dos focos.

Na cidade, de 92 mil habitantes, as unidades de saúde registraram aumento de 20% na procura por pacientes com doenças respiratórias causadas pela fumaça. O problema é agravado pela baixa umidade do ar decorrente da estiagem. A neblina cinzenta encobre a área urbana e obriga os moradores a manterem portas e janelas fechadas.

Devido a situação de calamidade ambiental, foi declarado no final da semana passada, pelo governo do Estado, a situação de emergência quanto aos incêndios na área, da qual prevê o auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB), com o Hércules C-130. O Corpo de Bombeiros de Corumbá e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama) já vinham atuando sobre as chamas na região. Militares de Aquidauana, Jardim, Maracaju e Ponta Porã também prestaram auxílio, além dos bombeiros de Campo Grande.