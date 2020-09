Incêndios: Animais atingidos serão atendidos pelas unidades do CRAS - (Foto: Edemir Rodrigues)

Estruturas do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) foram montadas nas regiões do Estado que foram mais afetadas pelos incêndios para atender animais silvestres.

Uma unidade móvel irá atender os animais do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e região, nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica. De acordo com o diretor presidente do Imasul, André Borges, o veículo está equipado com medicamentos e equipamentos para realização de exames para atendimento por dez dias.

E na região de Corumbá e Ladário a recepção contará com apoio da Polícia Militar Ambiental, onde será montado um centro de atendimento.

Até o momento, apenas um cervo, um preá e uma anta chegaram ao Cras por consequência das queimadas.

A construção de uma nov clínica do Cras está em andamento. A obra arrojada de R$ 3,8 milhões e sem comparação em estruturas equivalentes, terá 1.153,33 metros quadrados de área construída, com prazo de 540 dias para conclusão (a contar de 15 de julho).