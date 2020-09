Incêndios: 12% do Bioma Pantanal já foram consumidos pelas queimadas

Segundo o titular da Semagro, Jaime Verruck, a preocupação maior é com o bioma Pantanal que já tem 12% de sua área destruída pelas queimadas. - (Foto: Divulgação/ Secom MS)

Com a assinatura do decreto de emergência ambiental em todo o Estado, realizada na manhã desta segunda-feira, dia 14, pelo governador Reinaldo Azambuja, será possível intensificar os trabalhos de combate aos incêndios em todos pontos onde há focos de calor. Segundo o titular da Semagro, Jaime Verruck, a preocupação maior é com o bioma Pantanal que já tem 12% de sua área destruída pelas queimadas.

Verruck destacou que desde março o governo do estado lançou uma projeto de emergência ambiental, para que fosse desenvolvida ação coordenada junto com os Ministérios do Meio Ambiente e Defesa.

Verruck destacou também o apoio da ministra Tereza Cristina (Agricultura e Pecuária) na ampliação da força-tarefa criada pelo Governo do Estado em julho, quando o governador decretou emergência ambiental nos municípios pantaneiros de Corumbá e Ladário, e do Exército, que enviou 70 homens para o combate aos incêndios no Parque Estadual das Nascentes do Taquari, em Alcinópolis.

Neste domingo, conforme dados de satélites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram registrados 1.344 focos de calor, sendo 378 em Corumbá (28%), 373 em Alcinópolis (27,8%) e 130 em Pedro Gomes (9,7%).