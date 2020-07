Impactos da pandemia na vida escolar e na família será tema de live na quinta-feira

Psicopedagoga vai falar sobre efeitos da pandemia - (Foto: Divulgação)

Na quinta-feira (30), às 19h30, o Sesc MS promoverá a palestra virtual “Impactos da Pandemia na Família e Escola”, com a pedagoga, psicopedagoga com formação em Relações Humanas e Metodologias Fernanda Sobreira, que é Assessora de Relações Institucionais da Rede Pitágoras e da Educação Básica da Somos. A Rede Pitágoras é a instituição parceira na ação e fornecedora de materiais didáticos da Escola Sesc.



Aberta ao público em geral, embora focada nos pais e responsáveis de alunos da Sesc Escola de Campo Grande e Três Lagoas e do Sesc Lageado, a palestra será transmitida pela plataforma Facebook do Sesc MS e foi idealizada pela equipe pedagógica do Sesc MS, diante da necessidade que as escolas estão enfrentando junto com as famílias em relação aos estudos dos alunos.



Ao longo desses mais de 90 dias de aulas virtuais, alguns desafios estão mais latentes como: dificuldade de estabelecer uma rotina de estudo, a conciliação de trabalho e escola para os pais, o engajamento dos alunos e a falta de socialização das crianças e adolescentes.



“A gente percebe que muito tem se falado sobre o professor, como inovar nas aulas, como engajar os alunos e como utilizar a tecnologia, mas o olhar para a família ainda é um movimento que pouco se vê, é preciso entender essa dinâmica porque o envolvimento dos pais no processo é fundamental”, explica a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.



A coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Fundamental I da Escola Sesc de Três Lagoas, Glaucia Cristina Ferreira, que idealizou a palestra, explica que a necessidade surgiu uma vez que a pandemia acaba impactando na aproximação dos pais com a escola. “Isso fez com que algumas questões ficassem neutralizadas, como as dificuldades no acesso à plataforma ou mesmo uma devolutiva sobre como o aluno está recebendo o conteúdo e nossa ideia não é que o pai seja professor e sim um suporte para a escola. Queremos que nesse momento a escola esteja junto com a família”.