Idosa é autuada em quase R$ 4 mil por desmatamento ilegal de Mata Atlântica

Durante fiscalização ambiental em uma fazenda no município de Aral Moreira, a Policial Militar Ambiental (PMA) de Amambai autuou ontem (24), uma proprietária rural, 74, por crime ambiental de desmatamento sem autorização ambiental, na sua fazenda, localizada à rodovia MS-165 (linha internacional), a 55 km da cidade de Amambai.

A idosa realizou o desmate de uma área nativa de 0,72 hectare de área de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006, sem autorização do órgão ambiental. O desmatamento ocorrera há algum tempo, a madeira já havia sido explorada e tinha sido plantada pastagem no local. As atividades foram interditadas. Ela foi autuada administrativamente e multado em R$ 3.944,00.

A proprietária rural também responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. Ela foi notificada a apresentar plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.