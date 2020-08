Homem é multado por incêndio de 65 hectares em Alcinópolis

Incendio em Alcinopolis - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental autuou ontem (28) o proprietário de uma fazenda em Alcinópolis, a 313 km de Campo Grande, por um incêndio que chegou a afetar a propriedade vizinha.

Os policiais conversaram com o dono da fazenda que informou ter colocado fogo no lixo, dentro de uma manilha, e que o vento fez com que as chamas atingissem a pastagem e saísse de controle.

Manilha onde se queimou lixo que deu início ao incêndio

Usando um GPS a equipe mediu a área afetada. Foram 65 hectares destruídos de pastagem, na área da propriedade do autor e da fazenda vizinha. O infrator, 70, residente Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 65 mil.