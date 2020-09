Hambúrguer gourmet é opção para inovar no preparo de pratos em casa

Além do hambúrguer, o Açougue conta com cortes especiais e tradicionais. - (Foto:Divulgação)

Para inovar no preparo de lanches e pratos diferentes, o hambúrguer gourmet pode ser uma boa opção. Seja com o tradicional pão de hambúrguer ou francês, ou mesmo na combinação com legumes, entre outras receitas, a dica está em investir nos que são feitos com carnes especiais, como ponta de peito e ponta de costela, que é a conhecida fraldinha. Para facilitar a vida de quem quer se deliciar em casa e com praticidade, o Fort Atacadista agregou essa novidade no Açougue Carne Fresca.

“A ideia surgiu da nossa missão de sempre buscar inovação aos consumidores. São peças que têm um tratamento especial, reduzindo a porcentagem de gordura a 15% e deixando-os mais robustos”, explica Elton Martins, coordenador nacional de Operações/Açougue do Fort Atacadista. Cada hambúrguer tem 200 gramas e vem natural e sem tempero. “Assim, cada um pode temperar da forma que preferir. Se for apenas com sal, não tem erro. Quem quiser pode adicionar também um pouco de pimenta do reino. Vai do gosto e da criatividade” aponta.

Além do hambúrguer, o Açougue conta com cortes especiais e tradicionais. Para quem gosta de um bom churrasco, a dica são as peças de alcatra com osso, filé duplo e filé americano, cortes que foram inspirados nos Estados Unidos e podem agradar quem busca inovar. Ao todo, são 44 já disponíveis no balcão, de carne suína e bovina. Para quem gosta de planejar as compras, o Fort conta com serviço de televendas, com a possibilidade de fazer um pedido específico sob encomenda e retirar no dia seguinte, sem as filas comuns dos açougues tradicionais. Em todas as unidades, profissionais ficam à disposição para orientações e dicas.

Em Campo Grande, o Açougue Carne Fresca está presente em duas lojas do Fort Atacadista, que ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica