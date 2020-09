Governo reúne força-tarefa no combate a incêndios florestais em Alcinópolis e Costa Rica

Até a noite de sexta-feira (10), um total de 8.875 hectares já haviam sido queimados - (Foto: Governo do Estado MS)

O Governo do Estado reuniu força-tarefa no combate aos incêndios florestais que atingem o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e propriedades rurais dos municípios de Alcinópolis e Costa Rica. O fogo começou no Mato Grosso (município de Alto Taquari) e atingiu a região norte da Unidade de Conservação no dia 9 de setembro.

Até a noite de sexta-feira (10), um total de 8.875 hectares já haviam sido queimados pelas chamas, sendo 4,5 mil hectares dentro da área compreendida pelo Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e os pouco mais de 4 mil restantes, dentro das propriedades rurais vizinhas à Unidade de Conservação administrada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A força-tarefa reúne a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o Imasul, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, além do apoio do ICMBio, as prefeituras municipais de Alcinópolis e Costa Rica e das indústrias do setor de bioenergia instaladas na região.

“Hoje amanhecemos com a cidade de Corumbá totalmente coberta por fumaça oriunda do Norte de Mato Grosso do Sul. Em Alcinópolis, estamos com duas aeronaves operando, com Corpo de Bombeiros, o apoio do setor de bioenergia da região, as duas prefeituras no intuito de controlar o incêndio que atingiu o Parque as propriedades rurais vizinhas”, comentou o secretário Jaime Verruck neste sábado (12).

De acordo com o diretor-presidente do Imasul, André Borges, que acompanha os trabalhos, “o ICMBio disponibilizou brigadistas que estavam combatendo no Parque Nacional das Emas. São duas equipes com 8 brigadistas no total. A Sanesul também disponibilizou um caminhão pipa para auxiliar no combate ao fogo”.

Os trabalhos consistem na confecção de aceiros para cercar as chamas. Em alguns casos, em virtude da condição severa de tempo e clima (estiagem grave) e ventos fortes, o fogo ultrapassa os aceiros. “O fogo está concentrado nas regiões dos morros e furnas, o que dificulta o combate direto das equipes em terra. Solicitamos o apoio ao CMO para que o batalhão do Exército em Coxim auxilie no combate”, informou André Borges.

Uma viatura da Defesa Civil do Estado, com equipamentos de comunicação e sopradores foi enviada para auxiliar nos trabalhos das equipes de combate em Costa Rica e Alcinópolis. “A melhora da comunicação proporciona uma coordenação mais eficiente no combate. É fundamental ter boa comunicação em um local onde várias frentes de combate estão lançadas”, finalizou o diretor-presidente do Imasul.