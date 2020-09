Governo reabre inscrições para o processo seletivo de peritos criminais temporários - (Foto: Divulgação/Governo do MS)

Nesta quarta-feira (02.09), o Governo do Estado divulgou a reabertura do período de inscrições do processo seletivo simplificado que visa a contratação de peritos criminais temporários.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente no período compreendido entre às 08h do dia 02 de setembro e às 17 horas do dia 04 de setembro de 2020, através do site www.concurso.ms.gov.br.

São 35 vagas oferecidas para a função de perito criminal, distribuídas da seguinte forma: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4), Ponta Porã (4) e Três Lagoas (2).

A reabertura do período de inscrições destina-se a oportunizar, exclusivamente e na condição sub judice, a participação no processo seletivo de interessados que, cumulativamente, possuam diploma de curso de ensino superior em nível de graduação em Biomedicina, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Vale salientar que a contratação é para exercício de funções de natureza técnico-operacional, visando atender necessidade temporária. A carga horária será de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.377,66.

Para conferir o edital completo de reabertura, acesse as páginas 105 a 107 da edição nº 10.267 do Diário Oficial do Estado.