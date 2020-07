Aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino são adiadas até 7 de setembro

Como forma de não fazer os alunos perderem o ano letivo, desde o final de março os alunos estão tendo aulas remotas - (Foto: Edemir Rodrigues)

No decreto divulgado hoje (28) no Diário Oficial do Estado, prorroga a suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) até o dia 7 de setembro. Com a medida, os 210 mil estudantes da REE seguirão com as aulas remotas, iniciadas no dia 23 de março, em função do avanço da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

A decisão também dá continuidade à rotina já adotada nas unidades escolares. As escolas da Rede Estadual seguirão com o funcionamento em regime de escala e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e atendimento à comunidade escolar – com data e horários previamente agendados.

Como forma de não fazer os alunos perderem o ano letivo, desde o final de março os alunos estão tendo aulas remotas, que foram iniciadas com o apoio de diversos canais para distribuição de conteúdo, como aplicativos e sites criados pelas escolas da REE. A Secretaria de Estado de Educação (SED) ampliou o uso da plataforma Protagonismo Digital, que funciona como um acervo de ferramentas para o ensino não presencial.