Governo envia equipamentos de combate a incêndio e caminhões-pipa para Costa Rica e Corumbá

O combate aos incêndios florestais na região de Costa Rica recebe o reforço dos equipamentos de combate ao fogo adquiridos pelo Governo do Estado, por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e enviados na tarde de sexta-feira (18). Também foram enviados quatro caminhões-pipa e efetivo vindo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

Os equipamentos, como bombas-costais, moto-bombas, mangueiras, queimadores e outras ferramentas, foram adquiridos com recursos do Governo Federal liberados na terça-feira (15) pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em agenda com o governador Reinaldo Azambuja em Campo Grande.

A aquisição seguiu Plano de Trabalho elaborado pelo Imasul, em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar de MS. “Além desses equipamentos, também estamos enviando mantimentos e alimentação para as equipes em Costa Rica e Corumbá”, informou o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

Na manhã desta sexta-feira, o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), informou que “graças à ação do Governo do Estado e da União com os decretos de situação de emergência, tivemos agilidade na alocação de recursos e os equipamentos que necessitávamos já foram adquiridos e enviados aos locais de combate aos incêndios florestais”.

Além dos equipamentos adquiridos com verba federal, Mato Grosso do Sul está recebendo apoio do Governo do Paraná, que enviou sete caminhões-pipa e 38 militares do Corpo de Bombeiros daquele Estado para auxiliar as ações de combate aos incêndios florestais, após pedido do governador Reinaldo Azambuja.

“Quatro desses caminhões-pipa, juntamente com 23 militares dos Bombeiros do Paraná foram auxiliar nos trabalhos que agora se concentram na área do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, no município de Costa Rica”, informou o tenente-coronel Moreira, do Corpo de Bombeiros de MS.

De acordo com Moreira, “três caminhões-pipa deverão ser levados para a região de Corumbá, aonde nós já temos 15 militares dos Bombeiros do Paraná, além do nosso efetivo, trabalhando no combate ao fogo. A situação na região está controlada. O último foco registrado, em Porto Manga, já foi debelado”.

“Permanecemos com a equipe móvel do CRAS em Alcinópolis, fazendo o atendimento aos animais silvestres e também estamos mantendo na região cerca de 60 homens do Corpo de Bombeiros e do Exército, que vão auxiliar nas ações em Costa Rica”, finalizou o secretário.

Marcelo Armôa, Semagro

Foto: Divulgação