Governo do Estado distribui cobertores e máscaras para famílias carentes  

Começa nesta quinta-feira, dia 13, a distribuição dos oitenta mil cobertores comprados pelo Governo do Estado para aquecer famílias carentes em Mato Grosso do Sul. O repasse será feito as administrações municipais, que ficarão responsáveis pela distribuição em cada localidade.

Desde 2015, o Governo de Mato Grosso do Sul já entregou mais de 330 mil cobertores, e neste ano, por conta da pandemia, também serão distribuídas cinco máscaras para cada um cobertor.

Com recursos do Fundo de Investimento Social (FIS), os cobertores foram adquiridos por R$ 2 milhões - cada unidade saiu por R$ 25.

A distribuição aos municípios atenderá critérios da Sedhast, que se baseia em orientações do CadÚnico (cadastro único de programas sociais do Ministério da Cidadania) sobre o porte populacional de cada cidade; e a quantidade de população indígena, conforme dados de 2010 do IBGE.

De acordo a secretaria, 1,5 mil unidades serão repassadas à Defesa Civil Estadual, que faz atendimento específico em locais de difícil acesso.