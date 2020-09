Governo do Estado abre processo seletivo com 231 vagas para técnico enfermagem

Para conferir as documentações necessárias, sobre a avaliação curricular e demais disposições gerais relativas às fases do processo seletivo simplificado - (Foto: Saul Schramm)

Nesta sexta-feira (18), o Governo do Estado abriu as inscrições para processo seletivo que visa a contratação de profissionais devidamente habilitados, para exercerem a função de Técnico de Enfermagem no Hospital de Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

São oferecidas 231 vagas para atuação em Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.311,27, mais adicionais de insalubridade, plantão de serviço e por trabalho noturno.

Para participar do processo seletivo é necessário ter o curso de Ensino Médio Técnico Profissionalizante em Enfermagem, ou Curso de Ensino Médio, acrescido de Curso Técnico de Enfermagem, e registro profissional regular no Conselho Regional de Enfermagem.

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular será das 08h do dia 18 de setembro às 23h45 do dia 22 de setembro de 2020. No dia 25 de setembro serão publicados os resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular, bem como o período recursal.

Já as publicações dos resultados dos recursos, resultados definitivos, resultado final, classificação dos candidatos e homologação do processo seletivo estão previstas para o dia 1º de outubro, para que no dia seguinte, dia 02 de outubro, seja realizada a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação dos candidatos aprovados.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o processo seletivo acontece em substituição a uma contratação de profissionais que vence no mês de outubro. “Esta é uma medida importante determinada pelo governador Reinaldo Azambuja que, sensível a este momento de pandemia que estamos atravessando, vai assegurar a continuidade dos atendimentos em saúde, reforçando a linha de frente do combate ao Coronavírus no estado”, destacou a titular da pasta, Ana Nardes.

Para conferir as documentações necessárias, sobre a avaliação curricular e demais disposições gerais relativas às fases do processo seletivo simplificado, acesse as páginas 48 a 58 da edição nº 10.282 do Diário Oficial do Estado.