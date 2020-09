Governo debate segurança de barragens de MS em seminário online no dia 21

O Governo do Estado promove no dia 21 de setembro o 1º Seminário Estadual de Segurança de Barragens em Mato Grosso do Sul. O evento online é uma realização da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e a Defesa Civil Estadual. A transmissão será feita pelas redes sociais, nas páginas do Imasul no Youtube e Facebook.

De acordo com a Gerência de Recursos Hídricos do Imasul, existem atualmente 1112 barragens regularizadas, em Mato Grosso do Sul, sendo 302 delas outorgadas pelo órgão ambiental estadual e 810 isentas de outorga. Neste ano a Lei de Segurança de Barragens completa dez anos, daí a importância do tema para a sociedade. O objetivo é difundir informações ao público interessado, sobretudo aos técnicos e empreendedores, no intuito de chamar a atenção para as responsabilidades de cada um.

A inscrição é gratuita e permite a emissão de certificado aos participantes. Para isso, será necessário assinar uma “lista de presença” em cada período de transmissão. Para se inscrever, obter mais informações e receber lembretes basta acessar o link: https://www.imasul.ms.gov.br/seminario-seguranca-de-barragem/.

A transmissão do Seminário será realizada das 7h30 às 16h30. Na abertura, participam o secretário Jaime Verruck, da Semagro e o diretor-presidente do Imasul, André Borges. Em seguida, será feita a apresentação do Relatório de Segurança de Barragens 2019, com André Torres Petry, especialista em Recursos Hídricos da ANA (Agência Nacional de Águas).

O tema seguinte será “Patologias em Barragens”, com o major Marcus do Nascimento Rachid, Engenheiro de Fortificação e Construção, Mestre em Eficiência Energética e Sustentabilidade, Chefe da Seção Técnica da Comissão de Obras da 9ª Região Militar do Exército Brasileiro e professor universitário.

Ainda no período da manhã, a “Política Estadual de Segurança de Barragens: regulamentações e responsabilidades” será apresentada por Eloiza Marques, Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho, Especialista em Geotecnia, Capacitação em Segurança de Barragens, da Gerência de Recursos Hídricos do Imasul.

A Visão do Empreendedor e do Consultor, sobre as barragens e assuntos relacionados será comentada por Júlio Marcio Ferreira Jacintho e Marcelo Brandão Cabral Dutra, respectivamente, com a participação da Copasul.

No período da tarde, o tenente-coronel Flávio Godinho Pereira, Coordenador Adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, fala sobre as “Ações da Defesa Civil de MG no desastre do rompimento da Barragem de Brumadinho”. Em seguida, Paulo Sergio Menezes Luz, diretor-superintendente da Defesa Civil da Bahia, fala sobre a importância do PAE (Plano de Ação de Emergência) e do PLANCON (Plano de Contingência) em Barragens de Usos Múltiplos.

A apresentação de encerramento será feita pelo presidente Honorário do Comitê Brasileiro de Barragens, Carlos Henrique de Medeiros, que vai falar sobre “A Segurança de Barragens no Brasil: Avanços e Desafios”. O professor aposentado é Engenheiro Civil, Mestre em Geotecnia e Doutor em Geotechnical Enginnering.

Marcelo Armôa, Semagro

Foto: Arquivo