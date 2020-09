Governo de SP abre 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional - (Foto: Werther Santana/Estadão)

Alunos do ensino médio da rede pública de São Paulo poderão se inscrever para uma das 9.060 vagas de qualificação profissional que estão sendo oferecidas pelo governo paulista no programa Novotec Expresso. Segundo o governo paulista, poderão se inscrever estudantes do ensino médio da rede pública estadual, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os concluintes do ensino médio em dezembro de 2018 e 2019.

São 11 opções de cursos rápidos, todos eles gratuitos, que oferecem novas oportunidades de profissionalização para os jovens do ensino médio de São Paulo.

As aulas semipresenciais terão início no dia 5 de outubro e vão até o dia 18 de dezembro. A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams, mas haverá também encontros presenciais, respeitando os protocolos de saúde e de segurança durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o governo paulista, os encontros presenciais poderão ser aulas pontuais em laboratórios, visitas de campo, palestras e atividades de integração.

Os cursos são: Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho; Criação de Conteúdo para Redes Sociais; Excel Básico; Informática Básica; Introdução à Programação de Computadores; Noções de Cibersegurança; Operador de Telemarketing; Princípios do Empreendedorismo; Produção Multimídia; Recepção e Atendimento ao Cliente; e Vendas em Redes Sociais

As inscrições, também gratuitas, podem ser feitas até o dia 23 de setembro pela internet.

Curso de inglês

O governo paulista também vai oferecer 17 mil bolsas em curso online e gratuito de inglês por meio da plataforma EF – Education First. Poderão se inscrever para bolsas os estudantes do ensino médio da rede pública estadual, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os concluintes do ensino médio de dezembro de 2018 e 2019. As inscrições também podem ser realizadas pela internet.

Ao realizar a inscrição, o estudante vai receber um e-mail permitindo o acesso à plataforma da Education First para iniciar o curso. As aulas deverão ser concluídas em até três meses.