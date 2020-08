Governo apresenta política estadual de gestão de águas em seminário virtual sobre recursos hídricos

De 10 a 14 de agosto, o Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), participa da programação do I Seminário Virtual Semeando Água e apresenta a política estadual para gestão de águas e as ações promovidas pela administração estadual para a conservação da água e do solo em Bonito, Jardim e região. O evento on-line é uma iniciativa do IASB (Instituto das Águas da Serra da Bodoquena) com o apoio da Associação Brazil Foundation.

No dia 10 de agosto, às 10h, o secretário Jaime Verruck, da Semagro, participa da live de abertura do seminário, junto com Bruno Leite Miranda, presidente do IASB, e Alexandre Estuqui Júnior, promotor de Justiça da Comarca de Bonito. O evento é gratuito e terá emissão de certificado para àqueles que confirmarem presença na lista publicada no chat ( Facebook e YouTube ) ao longo das apresentações.

Ainda no dia 10 de agosto, as 15 horas, pesquisadores renomados da esfera municipal, estadual e nacional irão abordar o tema "Educação Ambiental na conservação dos recursos hídricos" remetendo os participantes à importância da educação, seja ela formal ou informal, na mudança de comportamento da população para ampliar os cuidados com a água.

No dia 14 de agosto, às 15h, o engenheiro agrônomo Paulo Sérgio Gimenes, técnico da Agraer de Bonito, participa da Mesa Redonda “Água: Oportunidades para Conservação” e apresenta os resultados obtidos com as ações implementadas pela Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água.

A Câmara Técnica é vinculada à Semagro e tem como atribuição a emissão de pareceres e de recomendações técnicas acerca do Projeto Técnico de Manejo e de Conservação de Solo e Água em Bonito, Jardim e Região. A Câmara é composta por representante e suplente da Semagro, Agraer, Imasul, Agesul, Famasul, Fundação MS, Embrapa, Prefeitura Municipal de Jardim, Prefeitura Municipal de Bonito.

Confira abaixo toda a programação do evento: