Governador decreta emergência ambiental e MS receberá recursos federais para combater incêndios

Com mais de mil focos de calor em todo o Estado, o governador Reinaldo Azambuja assinou, nesta segunda-feira (14), decreto de estado de emergência ambiental. Segundo ele, com a medida, fica garantida a liberação de recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para ampliar a estrutura operacional de combate aos incêndios.

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, que presenciou a assinatura do decreto garantiu que a situação terá reconhecimento imediato do Governo Federal, e os recursos devem ser liberados em até três dias.

Já estão prontos os planos de trabalho para aluguel de aeronaves e caminhões pipa e para compra de equipamentos para brigadistas.

Alexandre Alves afirmou que os governos dos Estados do Paraná e Santa Catarina já ofereceram ajuda para combater os incêndios no Pantanal.