Gestão Documental e Arquivística é tema de painel apresentado por coordenadora da SAD

A Coordenadora Especial de Gestão Documental da SAD, Doralice Martins - (Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul)

A Coordenadora Especial de Gestão Documental da SAD, Doralice Martins, é uma das palestrantes da “Semana de Desenvolvimento Profissional” da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, evento que acontece de 17 a 21 de agosto em formato digital. “O historiador na gestão documental e arquivística” será a temática abordada pela historiadora no evento, realizado em formato virtual por conta da pandemia de Coronavírus.

“No painel eu irei retratar minha experiência arquivística de 40 anos e abordar que, mesmo trabalhando com gestão documental, o olhar histórico deve permanecer ao analisar um documento”, informa Dora, que também falará sobre o trabalho de preservação de documentos, área que faz parte do desenvolvimento histórico de MS e que possui expertise, sendo autora, inclusive, da criação e implantação do arquivo histórico de Campo Grande.

Realizada em formato on line, a 4ª edição da Semana de Desenvolvimento Profissional tem como tema central “Desenvolvendo competências profissionais para um tempo de novos desafios”. Sob a coordenação da Divisão de Desenvolvimento Profissional e Egressos (DIDEP) da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), a iniciativa conta com a participação dos câmpus e demais unidades da Administração Setorial, e é voltado para estudantes, egressos e comunidade externa.

O objetivo é promover a troca de experiências dos participantes com profissionais, criando ambiente favorável à integração das instituições públicas e privadas e também, promover oportunidades de inserção no mercado de trabalho.