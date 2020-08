Furacão Laura se fortalece 'rapidamente' e deve atingir categoria 4, diz NHC

(Foto: Reuters)

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos avaliou nesta quarta-feira, 26, que o furacão Laura continua a se "fortalecer rapidamente", e é esperado que chegue à categoria 4, de forma "extremamente perigosa", segundo postagem feita pelo órgão no Twitter. O patamar é o segundo mais alto na escala que mede movimentações climáticas do gênero.

O NHC fala em "tempestades catastróficas" e "ventos extremos" ao longo da costa noroeste do Golfo do México, onde encontra-se parte importante da produção e refino do petróleo norte-americano.