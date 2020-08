Funtrab: último dia de agosto tem 874 oportunidades de emprego em todo Estado

Em Campo Grande são 336 vagas disponíveis - (Foto: Arquivo/ SECOM MS)

Agosto encerra nesta segunda-feira (31) com 874 oportunidades para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. As ocupações são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab).

Em Campo Grande são 336 vagas disponíveis, entre elas oportunidades para atendente de lojas e mercados, auxiliar de contabilidade, azulejista, cuidador de idosos, eletricista, jardineiro, leiturista, mecânico, padeiro, serralheiro, técnico em enfermagem, técnico em nutrição, zelador.

Pessoas com deficiência (PcD) possuem vagas exclusivas. São quatro vagas para auxiliar administrativo e uma de repositor de supermercados.

O destaque das unidades da Casa do Trabalhador no interior do Estado vai para Dourados que oferta 133 vagas de emprego neste dia. Retalhador de carne, auxiliar operacional de logística, técnico em fibras ópticas e vendedor estão entre as vagas em maior quantidade.

Também há vagas disponíveis nas seguintes cidades: Itaquiraí (90), São Gabriel do Oeste (48), Ponta Porã (41), Bataguassu (39), Nova Andradina (23), Caarapó (18), Três Lagoas (18), Maracaju (15), Aquidauana (13), Corumbá (13), Guia Lopes da Laguna (13), Sidrolândia (13), Naviraí (11), Rio Verde de Mato Grosso (10), Ivinhema (9), Paranaíba (7), Batayporã (7), Nova Alvorada do Sul (7), Amambai (2), Cassilândia (2), Coxim (2), Jardim (2) e Miranda (2).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer à Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego.

A relação completa de vagas ofertadas por cidade e seus respectivos endereços e horário de funcionamento por ser conferida aqui