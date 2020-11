Funtrab inicia semana com oferta 1.571 vagas de emprego no Estado 

Para quem está em busca de emprego, a Fundação do Trabalho (Funtrab) está com 1.571 oportunidades para atuação em diversas áreas e níveis de escolaridade nesta segunda-feira (16) no Estado todo.

Para Campo Grande são 510 vagas disponíveis. Entre elas para atendente de loja, motorista carreteiro, pizzaiolo, pedreiro, mecânico, lavador de veículos, torneiro mecânico, cuidador de idosos, técnico de enfermagem, entre outras.

Há vagas em diversos municípios do interior do Estado, mas se destacam pelo número de ocupações disponíveis: Amambai (234), Sonora (150), Dourados (147), Três Lagoas (72), Itaquiraí (64), Ponta Porã (61), e São Gabriel do Oeste (57).

Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, confira endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhamento das vagas por cidade aqui .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação