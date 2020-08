Funtrab inicia semana com 838 oportunidades de emprego em 26 cidades do Estado

A Fundação do Trabalho (Funtrab) inicia a semana com a oferta de 838 oportunidades de trabalho para aqueles sul-mato-grossenses que estão em busca de uma recolocação no mercado. As vagas disponíveis nesta segunda-feira (24) estão distribuídas em 26 cidades do Estado.

Campo Grande lidera a lista com a oferta de 292 vagas de emprego, entre elas estão: auxiliar de almoxarifado, babá, balconista de açougue, costureira de maquinas industriais, cuidados de idosos, eletricista, instalador de alarme, motorista de caminhão, técnico em segurança do trabalho, pizzaiolo e técnico de enfermagem. As vagas destinadas a pessoa com deficiência (PcD) são cinco, sendo uma para repositor de supermercado e outras quatro para auxiliar administrativo.

A Casa do Trabalhador de Dourados oferta de 117 ocupações nesta segunda, sendo a maioria delas para auxiliar de linha de produção. Mas também há vagas para motorista, vendedor e diversas para área da construção civil, entre outras.

As possibilidades nas demais cidades do interior do Estado são: Itaquiraí (89), Maracaju (84), Ponta Porã (50), São Gabriel do Oeste (30), Naviraí (27), Caarapó (20), Sidrolândia (17), Cassilândia (15), Guia Lopes da Laguna (15), Bataguassu (10), Nova Andradina (10), Corumbá (9), Nova Alvorada do Sul (8), Três Lagoas (8), Batayporã (7), Ivinhema (5), Jardim (5), Aquidauana (4), Rio Brilhante (4), Ribas do Rio Pardo (3), Paranaíba (3), Coxim (3), Rio Verde de Mato Grosso (2) e Miranda (1).

Para se candidatar as vagas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab recomenda que os candidatos baixem o aplicativo SINE FÁCIL no aparelho de celular ou computador. O objetivo é evitar o contato físico e aglomerações, como medida preventiva para evitar a transmissão do novo coronavírus.

A lista detalhada de cargos por cidades sul-mato-grossenses pode ser conferida aqui . Para outras informações acesse o site da Funtrab.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Funtrab