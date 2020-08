Trabalho à vista: Quarta-feira começa com 41 vagas de emprego em supermercado de Campo Grande

Para quem quer trabalhar é uma boa oportunidade - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) convoca candidatos para concorrer a 41 oportunidades de empregos em uma rede de supermercados de Campo Grande, confira as ocupações e requisitos abaixo:

Açougueiro (1 vaga) – ter no mínimo seis meses de experiência comprovada em Carteira e ensino fundamental completo. No serviço, será necessário fazer atendimento ao cliente, cortes em geral de carnes, moer, embalar e pesar peças. O salário é de R$ 1.496,00 com direito ao vale-transporte, uniforme, alimentação no local e hora-extra. O expediente é de 14h30 às 23h10 com folga semanal.

Atendente de lojas e mercados (25 vagas) – não é preciso ter experiência, apenas ensino médio completo. O contratado irá fazer atendimento aos clientes em vários setores do supermercado, podendo ser na área de perecíveis, reposição, organização e outros de acordo com a necessidade da empresa, que dará treinamento. O salário é de R$1.107,00 com direito ao vale-transporte, produtividade e benefícios a combinar.

Operador de Caixa (5 vagas) – não é preciso ter experiência, apenas ensino médio completo. O contratado irá fazer atendimento aos clientes, passar cartão de crédito e débito e todos os serviços inerentes à função específica. A empresa dará treinamento. Essas vagas são para trabalhar todos os dias, horário a combinar. O salário é de R$ 1.107,00 com direito ao vale-transporte, adicional de caixa e benefícios a combinar.

Operador de Caixa (10 vagas) – não é preciso ter experiência, apenas ensino médio completo. Será para trabalhar somente aos domingos, das 14h às 22h, com todos os benefícios da empresa. Irá fazer atendimento aos clientes, passar cartão de crédito e débito e todos os serviços inerentes à função específica. O salário é de R$ 252,00 mais quebra de caixa, produtividade e benefícios a combinar.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, retirar senha para ser atendido das 7h30 às 13h30. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é dedicado ao Seguro-Desemprego. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, Centro (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).