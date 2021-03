Funtrab abre mês de março com 1.066 oportunidades de emprego 

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia o mês de março com 1.066 oportunidades de emprego disponíveis em Campo Grande e 26 municípios do interior do Estado.

Na Capital são 211 oportunidades entre vagas para Pessoa com Deficiência e convencionais, que abrangem diversos níveis de escolaridade. Assistente comercial de seguros, balconista, carpinteiro, carreteiro, operador de retroescavadeira, técnico de suporte de TI, instalador de alarmes, desenhista projetista, e farmacêutico estão na lista.

Por meio da Casa do Trabalhador, as vagas disponíveis nesta segunda-feira (01) para os municípios são: Caarapó (105), Miranda (88), Nova Andradina (82), Paranaíba (80), Dourados (72), Nova Alvorada do Sul (65), Sidrolândia (48), Ribas do Rio Pardo (46), Ponta Porã (44), Três Lagoas (40), Itaquiraí (32), Chapadão do Sul (24), Costa Rica (28), Corumbá (21), São Gabriel do Oeste (16), Amambai (9), Naviraí (9), Rio Brilhante (9), Aquidauana (7), Cassilândia (7), Jardim (6), Guia Lopes da Laguna (5), Maracaju (5), Eldorado (4), Coxim (2) e Ivinhema (1).

O detalhamento das vagas por cidade pode ser conferido aqui . Os interessados devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado à seleção é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior, os candidatos devem procurar a agência mais próxima.

Para evitar filas e aglomerações a Funtrab também disponibiliza o aplicativo "MS Contrata+" que está disponível para download gratuito nas principais lojas virtuais.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação